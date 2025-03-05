Врач Невольникова: упадок сил может свидетельствовать о проблемах с эндокринной системой

Специалист перечислила основные основные симптомы Упадок сил и быстрая утомляемость могут являться симптомами различных сбоев в работе эндокринной системы, рассказала РИА Новости врач-эндокринолог Анна Невольникова.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии