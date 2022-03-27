Не стала опровергать?! Брежнева прокомментировала слух о том, что готова спеть для русских олигархов

Загадочная история произошла на днях, касающаяся слухов о выступлениях некоторых артистов. Еще совсем недавно они утверждали, что не собираются ступать на территорию РФ, не планируют выступать перед российской публикой и категорически отказываются сотрудничать с российскими коллегами, но… по словам менеджеров селебрити, они вовсе не прочь сделать исключение для богатеньких россиян, если речь идет о частных пати за миллионы рублей.
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