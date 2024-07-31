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В Госдуме решили расширить перечень оснований для прекращения гражданства

В Госдуме решили расширить перечень оснований для прекращения гражданства

В ГД предложили лишать полученного гражданства за непостановку на воинский учет Депутаты Государственной Думы внесли законопроект, который предлагает лишать приобретенного гражданства за неисполнение обязанностей по постановке на воинский учет.

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