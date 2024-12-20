В проекте «РБК Визионеры» появилось 17 новых героев

Новые визионеры В декабрьском списке «РБК Визионеры» много экспериментаторов: сыродел, который начинал с приготовления сыров на своем балконе, экологический стартап по переработке отходов, который первые опыты с грибами проводил дома на подоконнике, команда театра, которая не боится работать с нетрадиционными форматами.