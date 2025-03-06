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В Госдуме обеспокоены иностранными игрушками и книгами для детей: Лантратова призывает к регулированию рынка этих товаров

В Госдуме обеспокоены иностранными игрушками и книгами для детей: Лантратова призывает к регулированию рынка этих товаров

В Госдуме обеспокоены иностранными игрушками и книгами для детей: Лантратова призывает к регулированию рынка этих товаров Ирина ВальковаВ России продолжает расти обеспокоенность по поводу влияния иностранных товаров на воспитание детей.

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