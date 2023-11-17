Конфликт на Украине: расплата. Часть 3.

Стратегическое истощение Война на Украине сейчас переходит в третью фазу. Первая фаза, с начала боевых действий в феврале 2022 года и до осени того же года, характеризовалась траекторией истощения исконно украинского потенциала операциями ограниченных первоначальных российских сил.
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