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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кочетков одержал первую победу в сезоне, отразив 23 броска «Нью-Джерси». Свечников и Орлов сделали первые передачи

«Каролина» обыграла «Нью-Джерси» (4:2) в игре регулярного чемпионата НХЛ. Голкипер Харрикейнс Петр Кочетков добился первой победы в этом сезоне, отразив 23 из 25 бросков соперника.

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