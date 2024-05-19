В Центральном районе наградили победителей регионального этапа конкурса «Семья года»

Его проводят ежегодно с 2016 года В Международный день семьи во Дворце учащейся молодежи Петербурга на Малой Конюшенной улице состоялась торжественная церемония награждения победителей регионального этапа конкурса «Семья года».
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