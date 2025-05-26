«Столото» и «Волонтеры леса» высадят 11 тысяч саженцев

«Столото» и Всероссийское общественное движение «Волонтеры леса» в мае 2025 года вновь высадят 11 тысяч саженцев сосны в трех регионах России, рассказали в пресс-службе крупнейшего распространителя всероссийских государственных лотерей.
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