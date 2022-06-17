17 июня 2022 года в онлайн-формате организуются прямые переговоры.

Белорусским фондом финансовой поддержки предпринимателей совместно с Министерством здравоохранения Республики Беларусь при содействии Министерства экономики Республики Беларусь 17 июня 2022 года в 10:00 часов планируется организация в режиме онлайн прямых переговоров потенциальных поставщиков субъектов малого и среднего предпринимательства с крупны .