17 июня 2022 года в онлайн-формате организуются прямые переговоры.

Белорусским фондом финансовой поддержки предпринимателей совместно с Министерством здравоохранения Республики Беларусь при содействии Министерства экономики Республики Беларусь 17 июня 2022 года в 10:00 часов планируется организация в режиме онлайн прямых переговоров потенциальных поставщиков субъектов малого и среднего предпринимательства с крупны .
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