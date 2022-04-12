Сбил с ног и стал избивать: В Башкирии мужчина напал на школьника

По данным Telegram-канала 112, вопиющий инцидент произошёл в Сибае. На видео, снятом случайными очевидцами, видно, как мужчина догоняет детей, а после хватает отставшего от бегущей толпы школьника и начинает таскать его по асфальту и избивать.
По данным Telegram-канала 112, вопиющий инцидент произошёл в Сибае. На видео, снятом случайными очевидцами, видно, как мужчина догоняет детей, а после хватает отставшего от бегущей толпы школьника и начинает таскать его по асфальту и избивать.
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