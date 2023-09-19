Новости, события, факты

146 765 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Sergiy Che
    Всё же придётся и казахов лишать перепавших к ним при Совке русских территорий с тамошним русским населением - в нази...Казахстан запреща...
  • Владлен
    Очень похоже, что без ядреного оружия этот гордиев узел не разрубить. И авгеевы конюшни западного колониализма и сато...О ЧЕМ СИГНАЛИЗИРУ...
  • Александр Николаевич
    ... И вдруг поймал себя на мысли, что летние ОИ уже лет 20 не смотрю, "от слова вооще..."!"Это не черный кв...

Практика российских бизнесменов копить за границей дала трещину

Практика российских бизнесменов копить за границей дала трещину

Дерипаска назвал сумму возвращающихся в Россию активов«От 500 млрд до 1 трлн евро или долларов, инвестированных русичами на Западе, медленно, но верно различными путями возвращаются в Россию», — уточнил миллиардер в своем Telegram-канале.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Валерий Вадимов
русичи...хуюсичи...ворюги народного достояния...бери пример с китая...гарант наш тишайший...как надо награбленное возвращать и пересматривать прихватизацию
Ответить
1 час.
ОТ
Олег Тимофеев
Они давно не бизнесмены а враги.
Ответить
1 час.
Roman Роман
К сожалению гарант не имеет возможности и похоже желания тоже
Ответить
51 мин.

Картина дня

наверх