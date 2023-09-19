Дерипаска назвал сумму возвращающихся в Россию активов«От 500 млрд до 1 трлн евро или долларов, инвестированных русичами на Западе, медленно, но верно различными путями возвращаются в Россию», — уточнил миллиардер в своем Telegram-канале.
Практика российских бизнесменов копить за границей дала трещину
Комментарии
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Валерий Вадимов
русичи...хуюсичи...ворюги народного достояния...бери пример с китая...гарант наш тишайший...как надо награбленное возвращать и пересматривать прихватизацию
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1 час.
ОТ
Олег Тимофеев
Они давно не бизнесмены а враги.
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1 час.
Roman Роман
К сожалению гарант не имеет возможности и похоже желания тоже
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51 мин.
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