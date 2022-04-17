Риэлторы зафиксировали рост количества предложений по аренде квартир в Москве

«За прошедший месяц объем предложения вырос на 30%, причем такой тренд роста отмечается не только в Москве, но и в большинстве крупных городов России», — рассказала эксперт по недвижимости федеральной компании «Этажи» в Москве Милана Овчинникова.
«За прошедший месяц объем предложения вырос на 30%, причем такой тренд роста отмечается не только в Москве, но и в большинстве крупных городов России», — рассказала эксперт по недвижимости федеральной компании «Этажи» в Москве Милана Овчинникова.
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