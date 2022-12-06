НТВ

1 515 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Астон Мартин
    нам все равно , мы таймы не читаем ...🥸Журнал Time назва...
  • Елена Борисова
    👍Еврокомиссия пред...
  • Людмила
    Только Сармат образумит наших врагов, терпеть больше нет сил.Еврокомиссия пред...

Вице-президента Аргентины Киршнер приговорили к шести годам тюрьмы

Вице-президента Аргентины Киршнер приговорили к шести годам тюрьмы

Суд первой инстанции приговорил вице-президента Аргентины Кристину Киршнер к шести годам тюрьмы.Кристину Киршнер признали виновной по делу о коррупции при инфраструктурных работах в провинции Санта-Крус в пользу предпринимателя Ласаро Баеса.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх