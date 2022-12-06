Вице-президента Аргентины Киршнер приговорили к шести годам тюрьмы

Суд первой инстанции приговорил вице-президента Аргентины Кристину Киршнер к шести годам тюрьмы.Кристину Киршнер признали виновной по делу о коррупции при инфраструктурных работах в провинции Санта-Крус в пользу предпринимателя Ласаро Баеса.