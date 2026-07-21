Россияне стали чаще пользоваться альтернативными способами оплаты

За первые пять месяцев 2026 года клиенты ВТБ совершили около 570 млн оплат (+60% по сравнению с прошлым годом) и потратили свыше 660 млрд рублей (+57%) с помощью платежных стикеров, СБП и сервиса ВТБ Pay.
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