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Вечерний Новосибирск

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Россияне стали чаще пользоваться альтернативными способами оплаты

Россияне стали чаще пользоваться альтернативными способами оплаты

За первые пять месяцев 2026 года клиенты ВТБ совершили около 570 млн оплат (+60% по сравнению с прошлым годом) и потратили свыше 660 млрд рублей (+57%) с помощью платежных стикеров, СБП и сервиса ВТБ Pay.

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