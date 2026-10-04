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Экдлунд забил первый гол в НХЛ в день 20-летия и стал первой звездой матча. Фанаты спели ему Happy Birthday

Виктор Эклунд открыл счет своим голам в НХЛ в особенный для себя день. Форвард «Айлендерс» забил первый гол в лиге в матче против «Нью-Джерси» (6:0) – в день своего 20-летия.

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