Замминистра Свириденко: сторонники ЛГБТ* становятся носителями гей-национализма

Сторонники движения ЛГБТ* становятся носителями гендерного экстремизма и гей-национализма. С соответствующим заявлением, как информирует РИА Новости, выступил Олег Свириденко, заместитель министра юстиции Российской Федерации.
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