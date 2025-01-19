Алиев нажал на газ — и промахнулся: Настоящая причина тройного хамства в адрес России

Олег Шибайло

Армения, Азербайджан... Кто следующий хочет полакомиться нашей кровушки? Типо, ну все же свои. Своих не трогаем. Ну с кем не бывает. Погорячились слегка. А не Бисмарк ли говорил, что Россия всегда приходит за своими деньгами? Ну, ну. Как говорят у нас: " Не плюй в колодец, может пригодится воды напиться. ДА? Учкудук?