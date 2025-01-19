Коллаж Царьграда Президент Азербайджана Ильхам Алиев, критикуя Россию, затеял, возможно, самую важную игру в своей политической карьере.
Алиев нажал на газ — и промахнулся: Настоящая причина тройного хамства в адрес России
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Е Пронина
закрыть все эти рынки надо давно и тц переподчинить муниципальным властям))диаспоры отстранить от властей и объявить их опг))
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17 час.
Владимир Алтайцев
Азерской гидре в России надо отрубить голову, иначе погубим Россию ради интересов наших врагов.
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6 час.
Олег Шибайло
Армения, Азербайджан... Кто следующий хочет полакомиться нашей кровушки? Типо, ну все же свои. Своих не трогаем. Ну с кем не бывает. Погорячились слегка. А не Бисмарк ли говорил, что Россия всегда приходит за своими деньгами? Ну, ну. Как говорят у нас: " Не плюй в колодец, может пригодится воды напиться. ДА? Учкудук?
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5 час.
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