Отечественная бюрократия не может преодолеть своей прозападной ориентации Сергей Аксёнов На фото: церемония закрытия Азиатских игр 2026 года в Нагое (Фото: Naoki Nishimura / AFLO / Global Look Press) Церемония закрытия XX Азиатских спортивных игр прошла 4 октября, в воскресенье, в японском городе Нагоя.
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