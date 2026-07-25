Две семьи из Таджикистана лишили гражданства РФ за тушение Вечного огня в Бурятии и нарушения российских законов

Александр Н

И какое же это справедливое решение суда ? Правильно, что лишили гражданства, но не о перед депортацией эти спецы должны были посидеть перед дальней дорогой. Кроме этого они должны вернуть все деньги, которые им выплатили за весь срок пребывания в России, как здесь уже написали , а также заплатить за моральный ущерб. А было бы неплохо, если вышлют туда же и всех тех, кто был причастен к выдаче спецам нашего гражданства, причём вместе с семьями.