В Бурятии две семьи из Таджикистана лишились российского гражданства. Поводом стало то, что члены этих семей потушили Вечный огонь в парке «Мемориал Победы».
Две семьи из Таджикистана лишили гражданства РФ за тушение Вечного огня в Бурятии и нарушения российских законов
Комментарии
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Алексей Васильев
Хорошо, но мало. Сколько еще таких же паразитов присосалось к России?
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1 м.
Александр Н
И какое же это справедливое решение суда ? Правильно, что лишили гражданства, но не о перед депортацией эти спецы должны были посидеть перед дальней дорогой. Кроме этого они должны вернуть все деньги, которые им выплатили за весь срок пребывания в России, как здесь уже написали , а также заплатить за моральный ущерб. А было бы неплохо, если вышлют туда же и всех тех, кто был причастен к выдаче спецам нашего гражданства, причём вместе с семьями.
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1 м.
VK
Vita Karpova
очень хорошо. всем халявщикам, плюющим на государство проживания 100 000 в месяц? это справедливо по отношению к нашим пенсионерам?
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1 м.
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