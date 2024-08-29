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Журналист Боуз назвал заявление Варшавы плохой новостью для Зеленского

Журналист Боуз назвал заявление Варшавы плохой новостью для Зеленского

Боуз прокомментировал позицию Польши о снижении военной помощи УкраинеРанее глава национальной обороны Польши заявил, что Варшава больше не может оказывать Киеву военную помощь, поскольку она сделала всё, что могла.

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