Совфед одобрил закон о повышении визовых сборов для граждан ЕС

Совет Федерации на заседании в пятницу, 22 декабря, одобрил закон, который приостанавливает действия ряда положений международных договоров Российской Федерации об упрощении выдачи виз гражданам Евросоюза и ряда других европейских стран – Дании, Исландии, Лихтенштейна, Норвегии и Швейцарии.