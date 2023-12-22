Совфед одобрил закон о повышении визовых сборов для граждан ЕС

Совет Федерации на заседании в пятницу, 22 декабря, одобрил закон, который приостанавливает действия ряда положений международных договоров Российской Федерации об упрощении выдачи виз гражданам Евросоюза и ряда других европейских стран – Дании, Исландии, Лихтенштейна, Норвегии и Швейцарии.
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