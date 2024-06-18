Глава СК Бастрыкин повторно дал указание возбудить дело о загрязнении реки Кубань

В краснодарских пабликах стали распространяться видео с пятнами на реке.В прессе и социальных сетях появилась информация о загрязнении реки Кубани в Краснодаре.
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