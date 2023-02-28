По одному из ж/д переездов во Владивостоке ограничат движение

Во Владивостоке в ночь на 1 марта ограничат движение по железнодорожному переезду в районе станции Чайка, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на службу корпоративных коммуникаций Дальневосточной железной дороги – филиала ОАО «Российские железные дороги».