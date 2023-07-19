Ивашов восстал из пепла или вынырнул из помойной ямы

Вера смелых Вы так считаете? А если я посчитаю, что это вас надо пустить на мыло, хотя-бы потому, что вы глупы, как недокормленная курица, вы не будете возражать,? Интересуюсь вот.

Сергей Микульский Я в отличии от Вас кадровый военный. Знаю о чем пишу. Вы лучше идите на кухню борщ мужу варить, там от Вас пользы больше будет.