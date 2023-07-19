Леонид Ивашов: Русских солдат посылают воевать за украденное у них Отечество. Очень давно не было и на тебе, опять.
Ивашов восстал из пепла или вынырнул из помойной ямы
Комментарии
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Вера смелых
Вы так считаете? А если я посчитаю, что это вас надо пустить на мыло, хотя-бы потому, что вы глупы, как недокормленная курица, вы не будете возражать,? Интересуюсь вот.
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5 час.
Сергей Микульский
Я в отличии от Вас кадровый военный. Знаю о чем пишу. Вы лучше идите на кухню борщ мужу варить, там от Вас пользы больше будет.
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4 час.
Вера смелых
Да ну! Прапорщик на складе? Тогда вдвойне позорно не знать , чем отличается министерство от Генштаба. Ответ-то где? Повторяю вопрос -Зачем боевой генерал нужен в министерстве? Руководить боями между департаментами? ))) Вот если бы знали, о чем пишете, то и ответили, а не советовали мне "борщ варить". Советую узнать функции министерства обороны, и чем занимается Генштаб. Чтобы в следующий раз не сесть в лужу...
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2 час.
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