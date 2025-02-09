Израиль выведет войска из коридора Нецарим в Газе

Армия Израиля выведет войска из коридора Нецарим в секторе Газа, 9 февраля сообщает Anadolu Agency. Представитель армии Израиля заявил, что согласно условиям соглашения с ХАМАС об обмене пленными, израильская армия намерена завершить отвод войск с позиций вдоль коридора Нецарим 9 февраля.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии