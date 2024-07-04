Четвертый претендент на пост губернатора сдал документы в Челябинский облизбирком

Бумаги в избирком Челябинской области сдал представитель КПРФ. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе избирательной комиссии Челябинской области, сегодня, 4 июля, листы поддержки выдвижения и другие документы, необходимые для регистрации, предоставил кандидат на должность губернатора региона Эльдар Гильмутдинов.
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