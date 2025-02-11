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Свежие комментарии

  • vitaliy03
    Богу богово. А каким боком здесь Зеленский? Такие решения ОН принимает!? Он хоть знает дорогу в церковь? Зеленскому з...Зеленский перенес...

Депутат Миронов: действующие законы оставляют лазейки для мигрантов-преступников

В России необходимо как можно быстрее ввести обязательную биометрию на границе. Это связано с тем, что, несмотря на множество ограничений, у иностранцев до сих пор есть возможность оставаться «невидимыми» для властей, так как у погранслужб нет необходимых данных обо всех приезжих мигрантах, сообщил в беседе с корреспондентом URA.

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