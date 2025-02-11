Депутат Миронов: действующие законы оставляют лазейки для мигрантов-преступников

В России необходимо как можно быстрее ввести обязательную биометрию на границе. Это связано с тем, что, несмотря на множество ограничений, у иностранцев до сих пор есть возможность оставаться «невидимыми» для властей, так как у погранслужб нет необходимых данных обо всех приезжих мигрантах, сообщил в беседе с корреспондентом URA.
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