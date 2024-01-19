ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
ГлавнаяБлогПравила сайтаВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

18 653 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Элина Морозова
    Вы опять с бодуна? Вы как читали, справа налево или снизу вверх?- Если ты это сде...
  • Элина Морозова
    У тебя какая  религия?Вышла замуж, а на...
  • Tania Еременко
    Надо срчно развод оформить, а то муж все поделит пополам,и ипотеку - тоже.- Если ты это сде...

Вышла замуж, а на нем алиментов на 700 тысяч... Невероятная антиженская инициатива со штампами в паспорте

Вышла замуж, а на нем алиментов на 700 тысяч... Невероятная антиженская инициатива со штампами в паспорте

Почему в прогрессивной прессе никто не говорит, что отмена штампов в паспорте это совершенно антиженская инициатива? Вновь вижу, что хоть какие-то крупицы здравого смысла проявляют комментаторы из умеренных и даже консервативных СМИ.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Владимир Соколов
эт точно))надо проверять контрагента, особенно если хочется, за поставленный товар, с него бабла поиметь))😂
Ответить
3 час.
Вера Федорова
Так надо спросить у него самого)).
Ответить
1 час.
Элина Морозова
У тебя какая  религия?
Ответить
34 мин.

Картина дня

наверх