Вышла замуж, а на нем алиментов на 700 тысяч... Невероятная антиженская инициатива со штампами в паспорте

Почему в прогрессивной прессе никто не говорит, что отмена штампов в паспорте это совершенно антиженская инициатива? Вновь вижу, что хоть какие-то крупицы здравого смысла проявляют комментаторы из умеренных и даже консервативных СМИ.
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