Минцифры работает над проектом об ограничениях на выдачу сим-карт иностранцам

Также планируется рассмотреть вопрос ограничения количества абонентских номеров Минцифры России разрабатывает законопроект о введении ряда ограничений на приобретение сим-карт для иностранных граждан и лиц без гражданства.
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