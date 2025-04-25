Врач Бережанский: весенние аллергены являются триггерами для астматиков

Весна — время пробуждения природы, но для больных астмой это еще и непростое испытание. Именно в этот сезон аллергический ринит и бронхиальная астма обостряются у многих пациентов из-за активного цветения растений.
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