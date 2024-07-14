Спикер Джонсон анонсировал расследование стрельбы на митинге Трампа

Спикер Палаты представителей Соединенных Штатов Майк Джонсон анонсировал всеобъемлющее расследование нижней палаты Конгресса по факту стрельбы, которая произошла на митинге бывшего президента Дональда Трампа в Пенсильвании.
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