Собянин описал эффект от запуска ВСМ между Москвой и Петербургом

Запуск высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Москвой и Петербургом позволит увеличить количество пассажиров на этом направлении в 4-5 раз, заявил мэр столицы Сергей Собянин 4 декабря в прямом эфире телеканалов «ТВ Центр» и «Москва 24».