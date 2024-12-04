Собянин описал эффект от запуска ВСМ между Москвой и Петербургом

Запуск высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Москвой и Петербургом позволит увеличить количество пассажиров на этом направлении в 4-5 раз, заявил мэр столицы Сергей Собянин 4 декабря в прямом эфире телеканалов «ТВ Центр» и «Москва 24».
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