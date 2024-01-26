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Глава Минфина США назвала внешний долг страны «пугающим, но управляемым»

Глава Минфина США назвала внешний долг страны «пугающим, но управляемым»

Внешний долг Соединенных Штатов Америки в настоящее время составляет 34 триллиона долларов. Эта сумма является «пугающей», заявила министр финансов США Джаннет Йеллен, выступая на мероприятии Чикагского экономического клуба.

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