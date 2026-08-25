Бабаков: ГЧП предполагает разделение ответственности при реализации госзадач

Государственно-частное партнёрство (ГЧП) — эффективный инструмент реализации государственных задач в различных сферах, который предполагает разделение ответственности, отметил в интервью «Дума ТВ «зампредседателя Госдумы Александр Бабаков («Справедливая Россия»).
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