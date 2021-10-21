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Руководящий состав администрации Белогорского района принимает участие в заседании оперативного штаба по вопросу предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCov) в Республике Крым

Руководящий состав администрации Белогорского района принимает участие в заседании оперативного штаба по вопросу предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCov) в Республике Крым

21 октября 2021 года заместитель главы администрации Белогорского района Андрей Пирогов и заместитель главы администрации Белогорского района Ленор Сеитджемилов принимают участие в заседании оперативного штаба по вопросу предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCov) в Республике Крым под руководством заместителя Председателя Совета министров Республики Крым - министра труда и социальной защиты Республики Крым Елены Васильевны Романовской в режиме видеоконференцсвязи.

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