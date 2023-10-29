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ВС РФ поразили командно-наблюдательный пункт ВСУ в районе Новомихайловки

ВС РФ поразили командно-наблюдательный пункт ВСУ в районе Новомихайловки

РИА Новости/Станислав Красильников Вооруженные силы России поразили командно-наблюдательный пункт ВСУ в районе Новомихайловки в Донецкой Народной Республике, сообщили 29 октября в министерстве обороны России.

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