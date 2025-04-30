Захарова: Украина в «прямом эфире» планирует теракты

Зеленский своими действиями подрывает мирные усилия Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в ответ на высказывание Владимира Зеленского о выборе «болевых точек» для побуждения Москвы к проведению дипломатии сравнила действия Украины с планированием теракта в «прямом эфире».