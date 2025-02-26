«Даллас» планировал обмен Луки Дончича на протяжении месяцев (Марк Стейн)

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Как информирует инсайдер Марк Стейн, «Даллас» планировал обмен Луки Дончича на протяжении месяцев. «Сейчас, когда все отошли от первоначального шока, начинаешь слышать больше слухов о том, что «Мэверикс» каким-то образом скрывали на протяжении месяцев.

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