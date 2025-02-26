«Даллас» планировал обмен Луки Дончича на протяжении месяцев (Марк Стейн)

Как информирует инсайдер Марк Стейн, «Даллас» планировал обмен Луки Дончича на протяжении месяцев. «Сейчас, когда все отошли от первоначального шока, начинаешь слышать больше слухов о том, что «Мэверикс» каким-то образом скрывали на протяжении месяцев.