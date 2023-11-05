Полиция подводит итоги выборов: «Грубых нарушений не зафиксировано»

Сегодня по всей стране прошли всеобщие местные выборы. Полиция Республики Молдова обеспечивала общественный порядок вокруг избирательных участков и строго, справедливо и равноудаленно применяла положения законодательства.
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