Новейшие автомобили и автомобильные технологии представлены на выставке CIIE 2023

В общей сложности 15 мировых автомобильных компаний, включая Volvo, Jaguar, Nissan, Ford, Land Rover, представляют свои новейшие инновационные и экологически чистые продукты в рамках шестой China International Import Expo в Шанхае, которая проходит с 5 по 10 ноября.