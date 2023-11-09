Новейшие автомобили и автомобильные технологии представлены на выставке CIIE 2023

В общей сложности 15 мировых автомобильных компаний, включая Volvo, Jaguar, Nissan, Ford, Land Rover, представляют свои новейшие инновационные и экологически чистые продукты в рамках шестой China International Import Expo в Шанхае, которая проходит с 5 по 10 ноября.
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