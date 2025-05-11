Человекоподобные роботы за $1 млрд: амбиции или авантюра? Стартап бывшего главы Synapse вышел в финальную стадию переговоров

Санкает Патак, основатель финтех-стартапа Synapse, объявившего о банкротстве в 2024 году из-за скандала с Evolve Bank & Trust, запустил новый проект — компанию Foundation, разрабатывающую человекоподобных роботов.
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