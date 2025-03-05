Государства ЕС должны учитывать интересы РФ Мирный план стран Западной Европы по Украине, который был разработан в обход России, не имеет ни малейшей ценности, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
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