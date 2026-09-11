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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Роман Ротенберг: «Можно бить буллиты и до, и в перерыве, и после матчей КХЛ. Если это будет расширять аудиторию, то почему нет?»

Главный тренер «России 25» и первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг прокомментировал предложение главы КХЛ Алексея Морозова перенести серию буллитов с конца матчей на их начало.

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