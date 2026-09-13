Дело 1995 года вновь в суде: Жителя Екатеринбурга судят за убийство школьника

В Екатеринбурге начался новый судебный процесс по делу об убийстве семилетнего мальчика с Уралмаша, совершённом в 1995 году.
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