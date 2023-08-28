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ЦСКА снова обыграл «Парму» в товарищеском матче

Московский ЦСКА обыграл «Парму» во втором в товарищеском матче – 72:61. В первой встрече между командами армейцы первенствовали со счетом 110:71.

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