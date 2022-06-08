Камчатский пункт отбора на военную службу по контракту проведёт информационную работу в отдаленных районах края

Камчатский пункт отбора на военную службу по контракту проведёт информационную работу в отдаленных районах края

Сотрудники пункта отбора расскажут всем желающим о социальных гарантиях, денежном довольствии и других особенностях службы на Камчатке.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх