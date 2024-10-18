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Культуромания

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Арт-ярмарка Art Basel отчиталась о первых громких продажах

Арт-ярмарка Art Basel отчиталась о первых громких продажах

Организаторы очередного выпуска ярмарки Art Basel, который проходит в Париже с 18 по 20 октября отчитались о первых громких продажах, которые были сделаны накануне официального открытия на предпоказе для коллекционеров.

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