Арт-ярмарка Art Basel отчиталась о первых громких продажах

Организаторы очередного выпуска ярмарки Art Basel, который проходит в Париже с 18 по 20 октября отчитались о первых громких продажах, которые были сделаны накануне официального открытия на предпоказе для коллекционеров.
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