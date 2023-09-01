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Самонов о Ротенберге в СКА: «Он минимально вовлекался в тренировки вратарей. Но последнее слово по старту всегда было за ним»

 – Насколько Ротенберг вникал в тренировки вратарей? Как известно, некоторые главные игру голкиперов полностью возлагают на профильного специалиста.

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