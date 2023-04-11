Федеральное агентство новостей №1

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Полицейские в Московской области задержали курьера телефонных мошенников

Полицейские в Московской области задержали курьера телефонных мошенников

Работники уголовного розыска ГУ МВД России по Подмосковью вместе с коллегами из Орехово-Зуевского горокруга задержали 22-летнего уроженец Архангельской области.

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