Полицейские в Московской области задержали курьера телефонных мошенников

Работники уголовного розыска ГУ МВД России по Подмосковью вместе с коллегами из Орехово-Зуевского горокруга задержали 22-летнего уроженец Архангельской области.
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